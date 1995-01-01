Угловая площадка SmallRig 2947 L-Bracket для Nikon Z5 / Z6 / Z7 / Z6 II / Z7 II
Код товара : УТ-00071964
Артикул : 2947
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
L-площадки
Описание
Угловая площадка SmallRig 2947 L-Bracket упрощает вертикальную съемку с использованием штатива, электронного стабилизатора или другого аналогичного крепления. Площадка совместима с камерами Nikon Z5, Z6, Z7, Z6 II и Z7 II. Она устанавливается в штативное гнездо, а благодаря специальной подпружиненной шпильке и выступам в передней части исключается самопроизвольное вращение, люфт площадки относительно камеры. И нижняя, и боковая пластины выполнены в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, снизу также предусмотрено 3 гнезда типа 1/4"-20, сбоку – еще 2 таких гнезда. Боковую пластину можно сдвинуть на 20 мм в сторону, чтобы появилась возможность использовать USB или HDMI соединение при вертикальном размещении камеры.
В углублении на нижней пластине с помощью магнита зафиксирован небольшой ключ-«монетка», в комплекте также идет шестигранный ключ.
- Размеры: 146.5 х 84 х 64 мм
- Размеры упаковки: 16 х 12 х 7 см
- Вес нетто: 149 г
- Вес брутто: 229 г
- Материалы: алюминиевый сплав