Описание

Угловая площадка SmallRig 2947 L-Bracket упрощает вертикальную съемку с использованием штатива, электронного стабилизатора или другого аналогичного крепления. Площадка совместима с камерами Nikon Z5, Z6, Z7, Z6 II и Z7 II. Она устанавливается в штативное гнездо, а благодаря специальной подпружиненной шпильке и выступам в передней части исключается самопроизвольное вращение, люфт площадки относительно камеры. И нижняя, и боковая пластины выполнены в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, снизу также предусмотрено 3 гнезда типа 1/4"-20, сбоку – еще 2 таких гнезда. Боковую пластину можно сдвинуть на 20 мм в сторону, чтобы появилась возможность использовать USB или HDMI соединение при вертикальном размещении камеры.

В углублении на нижней пластине с помощью магнита зафиксирован небольшой ключ-«монетка», в комплекте также идет шестигранный ключ.