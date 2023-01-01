Держатель для планшета SmallRig 2930
Код товара : УТ-00048491
Артикул : 2930
4 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.234
Описание
Крепление SmallRig 2930 для iPad или планшета разработано чтобы упростить установку устройства на штативы и держатели. Он совместим с планшетами диагональю от 7,9 до 12,9 дюймов, с защитным чехлом или без него. Встроенные резиновые прокладки предотвратят появление царапин на устройстве. Держатель оснащен креплением Arca-Swiss с отверстием под резьбу 1/4" для быстрой установки / снятия со штатива.