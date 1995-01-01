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Держатель для планшета SmallRig 2930

  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
  • 2930
Код товара:УТ-00048491
Артикул:2930

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление SmallRig 2930 для iPad или планшета разработано чтобы упростить установку устройства на штативы и держатели. Он совместим с планшетами диагональю от 7,9 до 12,9 дюймов, с защитным чехлом или без него. Встроенные резиновые прокладки предотвратят появление царапин на устройстве. Держатель оснащен креплением Arca-Swiss с отверстием под резьбу 1/4" для быстрой установки / снятия со штатива.