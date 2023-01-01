Описание

SmallRig Shoulder Pad Pro 2837B - инновационное решение для комфортной и универсальной съемки. Наплечник разработан специально для быстросъемной опорной площадки SONY VCT-14, что обеспечивает быструю смену съемки с плеча на съемку со штатива с помощью быстросъемной пластины Manfrotto 501.

Устройство имеет два розеточных крепления ARRI для установки ручек. Дополнительно предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" для монтажа дополнительных аксессуаров. Эргономичная подушка обеспечит комфорт при съемке. Предусмотрены отверстия для установки 15 миллиметровых направляющих, чтобы обеспечить регулировку центра тяжести объектива или установки дополнительного оснащения.

Преимущества:

Позволяет оперативно переключаться между съемкой с плеча и съемкой со штатива, обеспечивая гибкость в рабочем процессе.

Обе стороны плечевого упора оснащены стандартным креплением M6 ARRI, подходящим для установки оригинальной рукоятки.

Возможность регулировать центр тяжести оборудования для оптимального баланса.

Характеристики:​