Плечевой упор SmallRig 2837B Shoulder Pad Pro
Код товара : УТ-00071455
Артикул : 2837B
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Описание
SmallRig Shoulder Pad Pro 2837B - инновационное решение для комфортной и универсальной съемки. Наплечник разработан специально для быстросъемной опорной площадки SONY VCT-14, что обеспечивает быструю смену съемки с плеча на съемку со штатива с помощью быстросъемной пластины Manfrotto 501.
Устройство имеет два розеточных крепления ARRI для установки ручек. Дополнительно предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" для монтажа дополнительных аксессуаров. Эргономичная подушка обеспечит комфорт при съемке. Предусмотрены отверстия для установки 15 миллиметровых направляющих, чтобы обеспечить регулировку центра тяжести объектива или установки дополнительного оснащения.
Преимущества:
- Позволяет оперативно переключаться между съемкой с плеча и съемкой со штатива, обеспечивая гибкость в рабочем процессе.
- Обе стороны плечевого упора оснащены стандартным креплением M6 ARRI, подходящим для установки оригинальной рукоятки.
- Возможность регулировать центр тяжести оборудования для оптимального баланса.
Характеристики:
- Размер: 251 х 98 х 61.5 мм
- Вес: 988 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон