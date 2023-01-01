Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
Код товара : УТ-00057462
Артикул : 2797
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.055
Описание
Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Башмак универсальный, подходит для вспышек, осветительных панелей, микрофонов и других аксесссуаров. Силиконовое кольцо предотвращает самопроизвольное вращение адаптера. Также имеется пружинный фиксатор, который не дает упасть плохо зафиксированному аксессуару. В комплекте шестигранный ключ.
Размеры: 33.3 х 30 х 15 мм
Вес: 32 г
Материал: алюминиевый сплав.