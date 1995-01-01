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Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором

  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
  • 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором
Код товара:УТ-00057462
Артикул:2797

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Башмак универсальный, подходит для вспышек, осветительных панелей, микрофонов и других аксесссуаров. Силиконовое кольцо предотвращает самопроизвольное вращение адаптера. Также имеется пружинный фиксатор, который не дает упасть плохо зафиксированному аксессуару. В комплекте шестигранный ключ.

Размеры: 33.3 х 30 х 15 мм
Вес: 32 г
Материал: алюминиевый сплав.