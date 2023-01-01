Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Башмак универсальный, подходит для вспышек, осветительных панелей, микрофонов и других аксесссуаров. Силиконовое кольцо предотвращает самопроизвольное вращение адаптера. Также имеется пружинный фиксатор, который не дает упасть плохо зафиксированному аксессуару. В комплекте шестигранный ключ.