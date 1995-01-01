Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount, «холодный башмак» с фиксатором

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Код товара: УТ-00057462 Артикул: 2797 Код товара: УТ-00057462 Артикул: 2797 Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Описание Адаптер SmallRig 2797 Multi-Functional Cold Shoe Mount устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Башмак универсальный, подходит для вспышек, осветительных панелей, микрофонов и других аксесссуаров. Силиконовое кольцо предотвращает самопроизвольное вращение адаптера. Также имеется пружинный фиксатор, который не дает упасть плохо зафиксированному аксессуару. В комплекте шестигранный ключ. Размеры: 33.3 х 30 х 15 мм

Вес: 32 г

Материал: алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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