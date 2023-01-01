Универсальный держатель SmallRig 2220 Super Clamp
Код товара : УТ-00057740
Артикул : 2220
3 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Универсальный держатель SmallRig Super Clamp 2220 может устанавливаться на любые трубы с круглым и прямоугольным профилем, включая ножки штативов и моноподов, направляющие, рукоятки стабилизаторов и так далее. Зажим открывается на ширину до 40 мм, минимальный диаметр трубы составляет 15 мм. Несколько штативных гнезд 1/4" и одно гнездо ARRI 3/8" позволяют установить на данный зажим различные держатели, такие как шарнирные кронштейны типа Magic Arm или держатели для монитора.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.
- Размеры: 78 х 52 х 20 мм
- Вес: 99 г