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Универсальный держатель SmallRig 2220 Super Clamp

Код товара:УТ-00057740
Артикул:2220

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель SmallRig Super Clamp 2220 может устанавливаться на любые трубы с круглым и прямоугольным профилем, включая ножки штативов и моноподов, направляющие, рукоятки стабилизаторов и так далее. Зажим открывается на ширину до 40 мм, минимальный диаметр трубы составляет 15 мм. Несколько штативных гнезд 1/4" и одно гнездо ARRI 3/8" позволяют установить на данный зажим различные держатели, такие как шарнирные кронштейны типа Magic Arm или держатели для монитора.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.
  • Размеры: 78 х 52 х 20 мм
  • Вес: 99 г