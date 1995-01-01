Универсальный держатель SmallRig Super Clamp 2220 может устанавливаться на любые трубы с круглым и прямоугольным профилем, включая ножки штативов и моноподов, направляющие, рукоятки стабилизаторов и так далее. Зажим открывается на ширину до 40 мм, минимальный диаметр трубы составляет 15 мм. Несколько штативных гнезд 1/4" и одно гнездо ARRI 3/8" позволяют установить на данный зажим различные держатели, такие как шарнирные кронштейны типа Magic Arm или держатели для монитора.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.

Размеры: 78 х 52 х 20 мм

Вес: 99 г