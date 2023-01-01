Универсальный держатель SmallRig 2164 состоит из 2 модулей: зажима для труб Super Clamp 735 и шаровой головки Universal Magic Arm 2163. Зажим может крепиться к любым трубкам диаметром от 15 до 40 мм, включая направляющие, перекладины, студийные стойки и так далее. На тыльной стороне зажима расположены 2 резьбовых гнезда: 1/4"-20 и 3/8"-16. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Шаровая головка оснащена винтами 1/4"-20 с обеих сторон, ее максимальная нагрузка: 1 кг.