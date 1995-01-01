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Зажим SmallRig 2164 со съемной шаровой головкой

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Код товара: УТ-00044242 Артикул: 2164 Код товара: УТ-00044242 Артикул: 2164 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Универсальный держатель SmallRig 2164 состоит из 2 модулей: зажима для труб Super Clamp 735 и шаровой головки Universal Magic Arm 2163. Зажим может крепиться к любым трубкам диаметром от 15 до 40 мм, включая направляющие, перекладины, студийные стойки и так далее. На тыльной стороне зажима расположены 2 резьбовых гнезда: 1/4"-20 и 3/8"-16. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Шаровая головка оснащена винтами 1/4"-20 с обеих сторон, ее максимальная нагрузка: 1 кг. Комплектация: головка Universal Magic Arm 2163, зажим Super Clamp 735

Размеры: 137 х 86 х 20 мм

Вес: 163 г

Материалы: алюминиевый сплав Видео Наш обзор

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