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Зажим SmallRig 2164 со съемной шаровой головкой

  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
  • 2164 со съемной шаровой головкой
Код товара:УТ-00044242
Артикул:2164

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель SmallRig 2164 состоит из 2 модулей: зажима для труб Super Clamp 735 и шаровой головки Universal Magic Arm 2163. Зажим может крепиться к любым трубкам диаметром от 15 до 40 мм, включая направляющие, перекладины, студийные стойки и так далее. На тыльной стороне зажима расположены 2 резьбовых гнезда: 1/4"-20 и 3/8"-16. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Шаровая головка оснащена винтами 1/4"-20 с обеих сторон, ее максимальная нагрузка: 1 кг.

  • Комплектация: головка Universal Magic Arm 2163, зажим Super Clamp 735
  • Размеры: 137 х 86 х 20 мм
  • Вес: 163 г
  • Материалы: алюминиевый сплав