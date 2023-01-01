Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров с возможностью их поворота и вращения. Обычно используется для установки внешних мониторов. С обеих сторон в качестве крепления используются винты 1/4"-20. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 13.6 см. Максимальная нагрузка: 1.5 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали.