Главная страница Осветительное оборудование Держатели Шарнирный кронштейн SmallRig 2065B типа Magic Arm, 13.6 см, до 1.5 кг

Шарнирный кронштейн SmallRig 2065B типа Magic Arm, 13.6 см, до 1.5 кг

<













>









Код товара: УТ-00046679 Артикул: 2065B Код товара: УТ-00046679 Артикул: 2065B Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров с возможностью их поворота и вращения. Обычно используется для установки внешних мониторов. С обеих сторон в качестве крепления используются винты 1/4"-20. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 13.6 см. Максимальная нагрузка: 1.5 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.