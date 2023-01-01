Шарнирный кронштейн SmallRig 2065B типа Magic Arm, 13.6 см, до 1.5 кг
Код товара : УТ-00046679
Артикул : 2065B
1 690 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров с возможностью их поворота и вращения. Обычно используется для установки внешних мониторов. С обеих сторон в качестве крепления используются винты 1/4"-20. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 13.6 см. Максимальная нагрузка: 1.5 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали.