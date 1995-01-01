Шарнирный кронштейн SmallRig 2065B типа Magic Arm, 13.6 см, до 1.5 кг
Код товара:УТ-00046679
Артикул:2065B
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров с возможностью их поворота и вращения. Обычно используется для установки внешних мониторов. С обеих сторон в качестве крепления используются винты 1/4"-20. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 13.6 см. Максимальная нагрузка: 1.5 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали.