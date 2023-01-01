Кабель питания SmallRig 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
Код товара : УТ-00065131
Артикул : 1819
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Питание
Описание
Кабель SmallRig 1819 Power Cable позволяет подключить питание от аккумуляторов типа V-Mount / Gold Mount к совместимым видеокамерам, рекордерам, мониторам. Штекеры 2.5х0.7 DC (2.5 мм внешний диаметр, 0.7 мм внутренний) и D-Tap. Длина кабеля: 1.1 м.
Совместимые устройства:
- Blackmagic Cinema Camera (первого поколения, не 4К)
- Blackmagic Video Assist
- Atomos Shogun (оригинальный, 2014 года)
- Другие устройства со входом питания 2.5х0.7 мм, 12 – 16 В.