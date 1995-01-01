Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Кабель питания SmallRig 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC

Кабель питания SmallRig 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC

<













>









Код товара: УТ-00065131 Артикул: 1819 Код товара: УТ-00065131 Артикул: 1819 Разъем кабеля Другое Вес (брутто), кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля Другое Вес (брутто), кг Описание Кабель SmallRig 1819 Power Cable позволяет подключить питание от аккумуляторов типа V-Mount / Gold Mount к совместимым видеокамерам, рекордерам, мониторам. Штекеры 2.5х0.7 DC (2.5 мм внешний диаметр, 0.7 мм внутренний) и D-Tap. Длина кабеля: 1.1 м. Совместимые устройства: Blackmagic Cinema Camera (первого поколения, не 4К)

Blackmagic Video Assist

Atomos Shogun (оригинальный, 2014 года)

Другие устройства со входом питания 2.5х0.7 мм, 12 – 16 В. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.