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Кабель питания SmallRig 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC

  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
  • 1819, D-Tap / 2.5х0.7 DC
Код товара:УТ-00065131
Артикул:1819

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель SmallRig 1819 Power Cable позволяет подключить питание от аккумуляторов типа V-Mount / Gold Mount к совместимым видеокамерам, рекордерам, мониторам. Штекеры 2.5х0.7 DC (2.5 мм внешний диаметр, 0.7 мм внутренний) и D-Tap. Длина кабеля: 1.1 м.

Совместимые устройства:

  • Blackmagic Cinema Camera (первого поколения, не 4К)
  • Blackmagic Video Assist
  • Atomos Shogun (оригинальный, 2014 года)
  • Другие устройства со входом питания 2.5х0.7 мм, 12 – 16 В.