Кабель SmallRig 1819 Power Cable позволяет подключить питание от аккумуляторов типа V-Mount / Gold Mount к совместимым видеокамерам, рекордерам, мониторам. Штекеры 2.5х0.7 DC (2.5 мм внешний диаметр, 0.7 мм внутренний) и D-Tap. Длина кабеля: 1.1 м.