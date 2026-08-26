Клетка SmallRig 1661 для Sony A6500 / A6300 / A6000 (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096706
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-26/02
Код товара:УТ-00096706
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-26/02
Тип аксессуараклетки
Код товара: УТ-00096706
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: n/a
Комплектация: Клетка, штативный винт.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: n/a
Комплектация: Клетка, штативный винт.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.