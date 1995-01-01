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Шарнирный кронштейн SmallRig 1498B типа Magic Arm, 26 см, до 2.8 кг

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Код товара: УТ-00046678 Артикул: 1498B Код товара: УТ-00046678 Артикул: 1498B Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Универсальный шарнирный кронштейн, с одной стороны винт 1/4"-20, с другой – крепление для установки в башмак. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 26 см. Максимальная нагрузка: 2.8 кг, оптимальная: 1.5 - 2 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали. Видео Наш обзор

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