Универсальный шарнирный кронштейн, с одной стороны винт 1/4"-20, с другой – крепление для установки в башмак. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 26 см. Максимальная нагрузка: 2.8 кг, оптимальная: 1.5 - 2 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали.