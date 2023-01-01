Шарнирный кронштейн SmallRig 1498B типа Magic Arm, 26 см, до 2.8 кг
Код товара : УТ-00046678
Артикул : 1498B
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.370
Описание
Универсальный шарнирный кронштейн, с одной стороны винт 1/4"-20, с другой – крепление для установки в башмак. Все 3 шарнира блокируются поворотом одной рукоятки, которая расположена по центру. Длина 26 см. Максимальная нагрузка: 2.8 кг, оптимальная: 1.5 - 2 кг. Основной материал: алюминиевый сплав. Винты из нержавеющей стали.