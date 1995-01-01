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Шарнирный кронштейн SmallRig 1135, холодный башмак на 1/4"-20

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Код товара: УТ-00046677 Артикул: 1135 Код товара: УТ-00046677 Артикул: 1135 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Мини-кронштейн типа Magic Arm: одна рукоятка посередине фиксирует оба шарнира. С одной стороны расположено крепление в башмак камеры, с внутренней резьбой 1/4"-20. С другой стороны - штативный винт 1/4"-20. Может использоваться для установки осветителей, мониторов и других акессуаров весом до 1.5 кг. Собственный вес кронштейна: 90 г. Материал: алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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