Шарнирный кронштейн SmallRig 1135, холодный башмак на 1/4"-20
Код товара:УТ-00046677
Артикул:1135
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Мини-кронштейн типа Magic Arm: одна рукоятка посередине фиксирует оба шарнира. С одной стороны расположено крепление в башмак камеры, с внутренней резьбой 1/4"-20. С другой стороны - штативный винт 1/4"-20. Может использоваться для установки осветителей, мониторов и других акессуаров весом до 1.5 кг. Собственный вес кронштейна: 90 г. Материал: алюминиевый сплав.