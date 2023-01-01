Шарнирный кронштейн SmallRig 1135, холодный башмак на 1/4"-20
Код товара : УТ-00046677
Артикул : 1135
990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.127
Описание
Мини-кронштейн типа Magic Arm: одна рукоятка посередине фиксирует оба шарнира. С одной стороны расположено крепление в башмак камеры, с внутренней резьбой 1/4"-20. С другой стороны - штативный винт 1/4"-20. Может использоваться для установки осветителей, мониторов и других акессуаров весом до 1.5 кг. Собственный вес кронштейна: 90 г. Материал: алюминиевый сплав.