Зажим SmallRig 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
Код товара : УТ-00046676
Артикул : 1124
1 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.034
Описание
Универсальный держатель SmallRig 1124 состоит из зажима для труб и шаровой головки. Зажим может крепиться к любым трубам и плоским поверхностям (столешницам) толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора, аккумулятора, осветителей или других аксессуаров.
- Размеры: 105 x 95 x 30 мм
- Вес: 200 г
- Материалы: алюминиевый сплав, сталь