Зажим SmallRig 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
Код товара:УТ-00046676
Артикул:1124
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Универсальный держатель SmallRig 1124 состоит из зажима для труб и шаровой головки. Зажим может крепиться к любым трубам и плоским поверхностям (столешницам) толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора, аккумулятора, осветителей или других аксессуаров.
- Размеры: 105 x 95 x 30 мм
- Вес: 200 г
- Материалы: алюминиевый сплав, сталь