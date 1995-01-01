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Зажим SmallRig 1124 Clamp Mount с шаровой головкой

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Код товара: УТ-00046676 Артикул: 1124 Код товара: УТ-00046676 Артикул: 1124 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Универсальный держатель SmallRig 1124 состоит из зажима для труб и шаровой головки. Зажим может крепиться к любым трубам и плоским поверхностям (столешницам) толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора, аккумулятора, осветителей или других аксессуаров. Размеры: 105 x 95 x 30 мм

Вес: 200 г

Материалы: алюминиевый сплав, сталь Видео Наш обзор

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