Универсальный держатель SmallRig 1124 состоит из зажима для труб и шаровой головки. Зажим может крепиться к любым трубам и плоским поверхностям (столешницам) толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора, аккумулятора, осветителей или других аксессуаров.