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Зажим SmallRig 1124 Clamp Mount с шаровой головкой

  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
  • 1124 Clamp Mount с шаровой головкой
Код товара:УТ-00046676
Артикул:1124

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель SmallRig 1124 состоит из зажима для труб и шаровой головки. Зажим может крепиться к любым трубам и плоским поверхностям (столешницам) толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка зажима: 1.5 кг. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора, аккумулятора, осветителей или других аксессуаров.

  • Размеры: 105 x 95 x 30 мм
  • Вес: 200 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, сталь