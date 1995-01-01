СТ-1 (Проявитель Чибисова) – стандартный проявитель для обработки черно-белых фотобумаг. Назван по имени разработчика — профессора К. В. Чибисова. Это универсальный проявитель, его также можно применять как для обработки негативной чёрно-белой фотоплёнки и фотопластин. Составные части: метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, карбонат натрия безводный, калия бромид.

Поставляется в двух пакетах. Для приготовления лучше использовать дистиллированную воду, но можно взять фильтрованную или кипяченую. Сначала в 700 мл подогретой до 40° С воды при постоянном перемешивании растворяют содержимое большого пакета. После растворения добавляют содержимое малого пакета. После полного растворения всех реактивов необходимо довести объём раствора до 1 литра. После этого готовому проявителю рекомендуется дать отстоятся несколько часов. Перед применением раствор желательно профильтровать.

Для упрощения визуального контроля за проявлением фотобумаг (что бывает нужно при обработке листов больших форматов), а также для некоторого снижения контраста этот проявитель может быть разбавлен равным количеством воды (1+1). В таком случае время проявления увеличивается в 2 раза, до 2-4 минут (в зависимости от типа бумаги). При работе с проявителем рекомендуется непрерывное помешивание (покачивание кюветы с раствором, протаскивание или шевеление листов).

1 литра готового раствора достаточно для обработки 0.5 кв.м. фотобумаги.

Гарантийный срок хранения: Не менее 3 лет с момента изготовления. Хранить в закрытом сухом тёмном месте в упаковке изготовителя при температуре не ниже -5°С и не выше +30°С и относительной влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Не допускается хранение в зоне действия рентгеновского или другого ионизирующего излучения. Не рекомендуется хранить совместно с кислотами и щелочами.

Готовый неиспользованный раствор хранить в плотно закрытой, заполненной под горлышко, таре.