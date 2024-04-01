Объектив Sirui Venus 100mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Z-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074599
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-01/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
95 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139599
Байонет объектива : Z-mount (Nikon)
Покрытие матрицы : Fullframe
Фокусное расстояние : 100 мм
Конструкция : 15 элементов в 13 группах
Фокусировка : ручная
Коэффициент сжатия : 1.6x
Максимальная диафрагма : T2.9
Минимальная диафрагма : T16
Лепестки диафрагмы : 13 шт
Минимальная дистанция фокусировки :930 мм
Диаметр резьбы на объективе : 82 мм
Габариты : 88 × 88 × 168 мм
Вес товара без упаковки : 1477 г
Особенности конструкции : дополнительное крепление 1/4", зубчатое кольцо
Вес :2057 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 60800607
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.
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