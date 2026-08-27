Объектив Sirui Sniper 75mm f/1.2 AF APS-C Z-Mount (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096719
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-27/02
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: УТ-00096719
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: 40506475
Комплектация: Объектив, задняя крышка, крышка передняя, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.