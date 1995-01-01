Фотопленка Silberra серии U – черно-белая контрастная фотопленка высокого разрешения, основанная на эмульсии со смешанным зерном. Данная фотопленка по свойствам изображения близка к пленкам на т-образном зерне, однако, за счет использования "объемных" и "плоских" кристаллов в одной эмульсии, обладает своеобразным и уникальным характером изображения.

Пленка Silberra U200 может экспонироваться как EI (ISO) 200, 100 и 400, а пленка Silberra U400 может экспонироваться как EI (ISO) 400, 200 и 800, сохраняя приемлемую степень контрастности и широту динамического диапазона. Пленка серии U унаследовала тонкую подложку из серии ULTIMA; в перспективе планируется также запуск серии P, с типовой толщиной подложки. За счет использования другого противоореольного и защитного слоя, фотопленки Silberra U и P обладают заметным зеленым оттенком, отличающим их от иных фотопленок.

Для работы с пленками серии Silberra U необходимо соблюдать две основные меры предосторожности: заряжать пленку в фотокамеру необходимо при минимально возможном свете (в тени, затемненном помещении или в зарядочном рукаве) и при зарядке пленки в проявочный бачок необходимо убедиться, что приемная катушка бачка сухая. В случае зарядки пленки в камеру при ярком свете из-за тонкой подложки пленки возможна засветка первого кадра (мы предусмотрели на этот случай 37-й кадр в каждой из наших пленок серии U, так что, если сомневаетесь в условиях зарядки - начинайте съемку со второго кадра на счетчике); если катушка зарядного бачка не будет сухой - возможны перекосы пленки при зарядке.

Мы уверены, что фотопленки Silberra серии U займут свой сегмент рынка; те, кто хочет получить изображение, сочетающее в себе высокое разрешение современных фотопленок и мягкость изображения, характерную для классических ч/б эмульсий, получат настоящее удовольствие от кадров на эти пленки.