Фотопленка Silberra серии U - новая разработка компании Silberra; черно-белая контрастная фотопленка, основанная на эмульсии со смешанным зерном, высокого разрешения. Данная фотопленка по свойствам изображения близка к пленкам на T-образном зерне, однако, за счет использования "объемных" и "плоских" кристаллов в одной эмульсии, обладает своеобразным и уникальным характером изображения.

Пленка Silberra U200 может экспонироваться как EI (ISO) 200, 100 и 400, сохраняя приемлемую степень контрастности и широту динамического диапазона. Пленка серии U унаследовала тонкую подложку из серии ULTIMA. За счет использования другого противоореольного и защитного слоя, фотопленки Silberra U и P обладают заметным зеленым оттенком, отличающим их от иных фотопленок.

Внимание: для работы с пленками серии Silberra U необходимо соблюдать две основные меры предосторожности:

заряжать пленку в фотокамеру необходимо при минимально возможном свете (в затемненном помещении или в зарядочном рукаве). Не открывайте бочонок с кассетой при ярком свете, не оставляйте извлеченную кассету лежать на столе, особенно длительное время. В противном случае произойдет просачивание света внутрь катушки через язычок пленки (свет двигается внутри самой пленки, не через щели катушки). Результат – засветка первых кадров. При зарядке пленки в проявочный бачок необходимо убедиться, что приемная катушка бачка сухая. Иначе возможны перекосы пленки при зарядке.

Время проявки Silberra U200