Фотопленка Silberra U200, ч/б негативная, 135 формат, 36 кадров
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Характеристики
Описание
Фотопленка Silberra серии U - новая разработка компании Silberra; черно-белая контрастная фотопленка, основанная на эмульсии со смешанным зерном, высокого разрешения. Данная фотопленка по свойствам изображения близка к пленкам на T-образном зерне, однако, за счет использования "объемных" и "плоских" кристаллов в одной эмульсии, обладает своеобразным и уникальным характером изображения.
Пленка Silberra U200 может экспонироваться как EI (ISO) 200, 100 и 400, сохраняя приемлемую степень контрастности и широту динамического диапазона. Пленка серии U унаследовала тонкую подложку из серии ULTIMA. За счет использования другого противоореольного и защитного слоя, фотопленки Silberra U и P обладают заметным зеленым оттенком, отличающим их от иных фотопленок.
Внимание: для работы с пленками серии Silberra U необходимо соблюдать две основные меры предосторожности:
- заряжать пленку в фотокамеру необходимо при минимально возможном свете (в затемненном помещении или в зарядочном рукаве). Не открывайте бочонок с кассетой при ярком свете, не оставляйте извлеченную кассету лежать на столе, особенно длительное время. В противном случае произойдет просачивание света внутрь катушки через язычок пленки (свет двигается внутри самой пленки, не через щели катушки). Результат – засветка первых кадров.
- При зарядке пленки в проявочный бачок необходимо убедиться, что приемная катушка бачка сухая. Иначе возможны перекосы пленки при зарядке.
Время проявки Silberra U200
|Проявитель
|Раствор
|Температура, °C
|Время, мин
|Silberra S-76
|Stock
|20
|6
|Kodak D-76
|1+1
|20
|12
|Silberra S-76
|1+1
|20
|12
|Kodak D-76
|Stock
|20
|6
|Silberra Aphenol
|Stock
|20
|8:30
|Ilford Perceptol
|Stock
|20
|15:00
|Silberra RDN-LQ
|1+50
|20
|9:00
|Kodak XTOL
|Stock
|20
|8:30
|Rodinal
|1+50
|20
|9
|R09
|1+25
|20
|7
|Kodak HC-110
|dil. B
|20
|4:30
|Silberra RDN LQ
|1+25
|20
|7