Описание

Фотопленка Silberra серии U - новая разработка компании Silberra; черно-белая контрастная фотопленка, основанная на эмульсии со смешанным зерном, высокого разрешения. Данная фотопленка по свойствам изображения близка к пленкам на T-образном зерне, однако, за счет использования "объемных" и "плоских" кристаллов в одной эмульсии, обладает своеобразным и уникальным характером изображения.

Пленка Silberra U200 может экспонироваться как EI (ISO) 200, 100 и 400, сохраняя приемлемую степень контрастности и широту динамического диапазона. Пленка серии U унаследовала тонкую подложку из серии ULTIMA; в 2019 году планируется также запуск серии P, с типовой толщиной подложки. За счет использования другого противоореольного и защитного слоя, фотопленки Silberra U и P обладают заметным зеленым оттенком, отличающим их от иных фотопленок.

Для работы с пленками серии Silberra U необходимо соблюдать две основные меры предосторожности: заряжать пленку в фотокамеру необходимо при минимально возможном свете (в тени, затемненном помещении или в зарядочном рукаве) и при зарядке пленки в проявочный бачок необходимо убедиться, что приемная катушка бачка сухая. В случае зарядки пленки в камеру при ярком свете из-за тонкой подложки пленки возможна засветка первого кадра (мы предусмотрели на этот случай 37-й кадр в каждой из наших пленок серии U, так что, если сомневаетесь в условиях зарядки - начинайте съемку со второго кадра на счетчике); если катушка зарядного бачка не будет сухой - возможны перекосы пленки при зарядке.

Время проявки Silberra U200