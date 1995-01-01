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Фотопленка Silberra U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра

  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
  • U200, ч/б негативная, 135 формат, 24 кадра
Код товара:УТ-00092305
Артикул:SLBU200-24

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Silberra серии U - новая разработка компании Silberra; черно-белая контрастная фотопленка, основанная на эмульсии со смешанным зерном, высокого разрешения. Данная фотопленка по свойствам изображения близка к пленкам на T-образном зерне, однако, за счет использования "объемных" и "плоских" кристаллов в одной эмульсии, обладает своеобразным и уникальным характером изображения.

Пленка Silberra U200 может экспонироваться как EI (ISO) 200, 100 и 400, сохраняя приемлемую степень контрастности и широту динамического диапазона. Пленка серии U унаследовала тонкую подложку из серии ULTIMA; в 2019 году планируется также запуск серии P, с типовой толщиной подложки. За счет использования другого противоореольного и защитного слоя, фотопленки Silberra U и P обладают заметным зеленым оттенком, отличающим их от иных фотопленок.

Внимание: для работы с пленками серии Silberra U необходимо соблюдать две основные меры предосторожности:

  1. заряжать пленку в фотокамеру необходимо при минимально возможном свете (в затемненном помещении или в зарядочном рукаве). Не открывайте бочонок с кассетой при ярком свете, не оставляйте извлеченную кассету лежать на столе, особенно длительное время. В противном случае произойдет просачивание света внутрь катушки через язычок пленки (свет двигается внутри самой пленки, не через щели катушки). Результат – засветка первых кадров.
  2. При зарядке пленки в проявочный бачок необходимо убедиться, что приемная катушка бачка сухая. Иначе возможны перекосы пленки при зарядке.

Время проявки Silberra U200

Проявитель Раствор Температура, °C Время, мин
Silberra S-76 Stock 20 6
Kodak D-76 1+1 20 12
Silberra S-76 1+1 20 12
Kodak D-76 Stock 20 6
Silberra Aphenol Stock 20 8:30
Ilford Perceptol Stock 20 15:00
Silberra RDN-LQ 1+50 20 9:00
Kodak XTOL Stock 20 8:30
Rodinal 1+50 20 9
R09 1+25 20 7
Kodak HC-110 dil. B 20 4:30
Silberra RDN LQ 1+25 20 7