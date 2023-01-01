Фотопленка Silberra PAN 100, 36 кадров
Код товара : УТ-00031786
Артикул : SIL10036
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
100
Страна производства
Россия
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Фотопленка Silberra PAN100 – панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO = 100, на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Толщина подложки – 0,1 мм. Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.
Пленку можно отнести к разряду экстра мелкозернистых: основой для пленок серии PAN стали эмульсии, использовавшиеся для пленок видеонаблюдения; как следствие, любая из пленок Silberra PAN обладает исключительно мелким зерном, позволяющим получить отличную детализацию и прекрасную передачу полутонов. При этом динамический диапазон пленок Silberra PAN существенно расширен, контраст снижен, а контурная резкость оставлена достаточно высокой: это сочетание свойств делает пленки Silberra PAN особенно интересными.
Пленка имеет широкий спектр применения и может использоваться для стрит-фотографии, для портретной фотографии, для съемки ландшафтов и архитектуры. Высокая контрастность эмульсии может эффективно выравниваться использованием проявителей; в зависимости от проявителя и времени проявки также меняется и характер изображения: от бриллиантового эффекта в светах и четкой проработки темных участков до умеренно ровного детального изображения по всему спектру оттенков и полутонов.
Оптимально использование данной пленки в естественном освещении; при использовании с искусственными источниками рекомендуем предварительно отснять некоторое количество кадров для правильной работы со светом: в силу высокой чувствительности к красному и инфра-красному спектру фотоплёнка Silberra PAN100 требует особого внимания при работе с искусственным освещением. Необходимо учитывать эти особенности плёнки, выбирая как мощность источников и их положение, так и цветовую температуру источников.
Фотоплёнка Silberra PAN100 способна выдать отличные результаты при съемке в пасмурную погоду, в тумане и в сумерки: это еще одна особенность, унаследованная от пленок для видеонаблюдения. При этом пленка обладает весьма равномерной чувствительностью в видимом спектре и способна отлично передавать детали изображения. Не смотря на довольно высокую чувствительность, пленка обладает и высокой разрешающей способностью: 240 линий на миллиметр при контрасте 1000:1 (TOC).
Официальный допустимый диапазон чувствительности для пленки Silberra PAN100 – 80, 100 и 160 по ISO. При этих значениях коэффициент вуалирования и качество изображения будут оставаться в пределах допустимого.
Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:
Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;
Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;
Красный фильтр – коэффициент 3 или 4 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра;
Архивное хранение проявленной фотопленки Silberra PAN100 не документировано; срок хранения пленки с условием сохранности изначального качества изображения составляет более 10 лет. Silberra рекомендует хранить негативы в специальных файл-папках для хранения негативов (триацетатных, бумажных или пергаментных), в темном, сухом, прохладном месте.
Время проявки
|Проявитель
|Раствор
|Температура, ° C
|Время, минут
|Silberra S-76
|1+0
|22
|7
|Silberra S-76
|1+0
|20
|12
|Silberra Ascorol
|1+29 (stock)
|20
|12
|Silberra Pyro-HD
|1+1+100
|22
|13
|PyrocatHD
|1+1+100
|21
|13
|Rodinal
|1+50
|20
|15
|R09
|1+50
|20
|15
|Silberra RDN-LQ
|1+50
|20
|15
|Silberra MICRO-F
|Stock
|20
|7
|Ilford Microphen
|Stock
|20
|7
|Ilford Perceptol
|Stock
|20
|15