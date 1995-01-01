Фактически, это переупакованная пленка известного чешского бренда Foma (FOMAРAN 400 Action), нарезанная из больших катушек на 30.5 м и маркированная как Silberra P400. В этом варианте исполнения у пленки есть DX-код, которого нет на оригинальных катушках.

FOMAРAN 400 Action – панхроматическая чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек. Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность (90 линий/мм) и контурную резкость изображения. Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24°) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24°) без изменения режима проявления.