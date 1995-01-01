Фотопленка P100 создана компанией Silberra, чтобы обеспечить максимально доступную черно-белую пленку для наших клиентов. Фактически это намотка пленки известного чешского бренда Foma Bohemia, у которого в оригинале нет DX-кодов на кассетах. Пленка закупается оптом в больших катушках и переупаковывается в стандартные кассеты для камер 135 формата. Вы можете использовать все преимущества оригинальной пленки FOMAPAN 100 Classic, по которой есть огромное количество информации для обработки в различных проявителях, и при этом по весьма выгодной цене. DX кодировка на кассете как бонус.

Fomapan 100 – это панхроматическая черно-белая пленка, чувствительная в равной степени ко всему видимому спектру светового излучения. Светочувствительность ISO 100/27°, 36 кадров. Обладает высоким разрешением: 110 линий/мм (при использовании проявителя Ilford Microphen, может варьироваться в зависимости от условий хранения и проявки).

Проявляется по ручному процессу (D-76). В качестве закрепителя можно использовать любой кислотный фиксаж, длительность обработки – не менее 10 минут при комнатной температуре, промывка: 30 / 15 минут в проточной воде (при температуре воды ниже / выше 15°С соответственно). Хранение: в прохладном сухом помещении при температуре от 5° до 21° С. При хранении в холодильнике или морозильнике пленке необходимо дать время на акклиматизацию: 2 или 6 часов соответственно. После экспонирования рекомендуется проявить пленку как можно быстрее.