​Silberra COLOR160 - продолжение вышедшей в прошлом году лимитированной серии Silberra COLOR. В этом году компания запустила три цветные пленки с ISO50, ISO100 и ISO160 в серийное производство и обещает к осени выпустить и средний формат в тех же номиналах.

Разработка цветных эмульсий - дорогостоящее и длительное дело; конечно же, эта пленка не была разработана с нуля и является модифицированной эмульсией, созданной по контракту для компании Silberra на одном из немногих оставшихся в мире производств цветных пленок.

Теплые цвета, повышенная чувствительность в красном и зеленом диапазоне, при этом - вполне умеренное зерно и высокая резкость изображений; всё это - отличительные характеристики пленки Silberra COLOR во всех модификациях. Пленка отлично отрабатывает Push и Pull на одну ступень вверх и вниз (при соответствующей корректировке времени проявки), выдавая лишь небольшое повышение (в случае экспонирования на ступень выше номинала) красных оттенков или их снижение (в случае экспонирования на ступень меньше номинала).