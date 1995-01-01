Silberra COLOR100 - продолжение вышедшей в 2020 году лимитированной серии Silberra COLOR. В 2021 году компания запустила три цветные пленки с номиналами ISO50, ISO100 и ISO160 в серийное производство; средний формат пока идет в варианте ручной намотки, но в правильной упаковке, с фольгированным пакетом и отдельной наклейкой для фиксации раккорда после съемки.

Разработка цветных эмульсий - дорогостоящее и длительное дело; конечно же, эта пленка не была разработана с нуля и является модифицированной эмульсией, политой по контракту для компании Silberra на одном из немногих оставшихся в мире производств цветных пленок.

Теплые цвета, повышенная чувствительность в красном и зеленом диапазоне, при этом - вполне умеренное зерно и высокая резкость изображений; всё это - отличительные характеристики пленки Silberra COLOR во всех модификациях. Пленка отлично отрабатывает Push на одну ступень и Pull на две ступени (при соответствующей корректировке времени проявки), минимально изменяя цветопередачу и сохраняя приемлемую зернистость.