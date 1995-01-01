Застежки для картин Сила S, малые, 4 пары, до 1 кг
Код товара : УТ-00073188
Артикул : SHS-P10S-W4
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Описание
Клейкие застежки СИЛА с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стен. Все предметы, зафиксированные настенными застежкам, можно легко снять и поменять местами. Одна застежка фиксируется на стене, а другая - на раме. Максимальная нагрузка: 1 кг на 1 пару или 4 кг на упаковку.
Как использовать:
- Обезжирьте поверхность спиртом, дайте высохнуть. Не используйте растворитель или бытовые чистящие средства.
- Отделите полоски друг от друга. Соедините 2 вида полосок пластиковая и ворсистая части между собой, крепко сцепите их друг с другом.
- Удалите один защитный слой с полоски и прикрепите застёжки к рамке. Расположите застёжки как на изображении (в зависимости от веса).
- Удалите оставшийся защитный слой и прикрепите рамку к стене. Прижимая каждую пару на 30 секунд к стене.
- Для лучшего крепления снимите рамку. Ещё раз сильно прижмите каждую застёжку к стене.
- Подождите не менее 1 часа перед тем как повесить рамку снова на стену. Соедините каждую пару.
- Убедитесь, что нагрузка не превышает максимально допустимую, которая указана на упаковке.
Состав: вспененный полиэтилен, нейлон, клеевой слой, силиконизированная бумага
Срок службы или срок годности: не ограничен при соблюдении условия хранения.
Условия хранения: при хранении избегать воздействия прямых солнечных лучей.