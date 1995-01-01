Описание

Клейкие застежки СИЛА с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стен. Все предметы, зафиксированные настенными застежкам, можно легко снять и поменять местами. Одна застежка фиксируется на стене, а другая - на раме. Максимальная нагрузка: 2 кг на 1 пару или 8 кг на упаковку.

Как использовать:

Обезжирьте поверхность спиртом, дайте высохнуть. Не используйте растворитель или бытовые чистящие средства. Отделите полоски друг от друга. Соедините 2 вида полосок пластиковая и ворсистая части между собой, крепко сцепите их друг с другом. Удалите один защитный слой с полоски и прикрепите застёжки к рамке. Расположите застёжки как на изображении (в зависимости от веса). Удалите оставшийся защитный слой и прикрепите рамку к стене. Прижимая каждую пару на 30 секунд к стене. Для лучшего крепления снимите рамку. Ещё раз сильно прижмите каждую застёжку к стене. Подождите не менее 1 часа перед тем как повесить рамку снова на стену. Соедините каждую пару. Убедитесь, что нагрузка не превышает максимально допустимую, которая указана на упаковке.

Состав: вспененный полиэтилен, нейлон, клеевой слой, силиконизированная бумага

Срок службы или срок годности: не ограничен при соблюдении условия хранения.

Условия хранения: при хранении избегать воздействия прямых солнечных лучей.