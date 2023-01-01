Крючок Сила Teddy, на силиконовом креплении, 12х14.5 см, до 2.5 кг
Код товара : УТ-00044529
Артикул : SHT12-S1C-12
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Крючки на силиконовом креплении – система многоразового использования, без гвоздей, для гладких поверхностей, таких как кафель, пластик, ламинированные поверхности мебели и т.д. Максимальная нагрузка до 1 кг. Цвет: прозрачный.
1. Подготовьте поверхность, предварительно очистив и высушив её.
2. Удалите защитную плёнку с рабочей поверхности силиконовой подложки крючка.
3. Приложите рабочую часть к подготовленной поверхности и сильно прижмите на центр крючка, надавливая на силиконовую часть от центра к краям, удалите оставшиеся воздушные пузырьки.
4. Проверьте фиксацию крючка приложив небольшое усилие.
5. Через 30 минут крючок можно использовать с полной нагрузкой.
Удаление крючка или перемещение:
1. Подцепите край силиконовой подложки и аккуратно отделите её от поверхности.
2. Для размещения крючка на новом месте повторите пункты из инструкции по приклеиванию.
Не предназначен для использования на рельефных поверхностях.
- Макс. нагрузка: до 2.5 кг.
- Диаметр: 12х14.5 см
- Материал: силикон, ПВХ
- Срок годности: не ограничен