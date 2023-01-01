Описание

Крючки на силиконовом креплении – система многоразового использования, без гвоздей, для гладких поверхностей, таких как кафель, пластик, ламинированные поверхности мебели и т.д. Максимальная нагрузка до 1 кг. Цвет: прозрачный.

1. Подготовьте поверхность, предварительно очистив и высушив её.

2. Удалите защитную плёнку с рабочей поверхности силиконовой подложки крючка.

3. Приложите рабочую часть к подготовленной поверхности и сильно прижмите на центр крючка, надавливая на силиконовую часть от центра к краям, удалите оставшиеся воздушные пузырьки.

4. Проверьте фиксацию крючка приложив небольшое усилие.

5. Через 30 минут крючок можно использовать с полной нагрузкой.

Удаление крючка или перемещение:

1. Подцепите край силиконовой подложки и аккуратно отделите её от поверхности.

2. Для размещения крючка на новом месте повторите пункты из инструкции по приклеиванию.

Не предназначен для использования на рельефных поверхностях.