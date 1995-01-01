Описание

Крючки для картин СИЛА с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок и картин на холсте. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других предметов, которые имеют паз или кольцо под гвоздь / леску. Крючки легко удаляются, не повреждая стен: для этого необходимо потянуть за клейкую полоску. Максимальная нагрузка: 1.2 кг на 1 пару или 2.4 кг при креплении на 2 крючка.

Как использовать:

Обезжирьте поверхность спиртом, дайте высохнуть. Не используйте растворитель или бытовые чистящие средства. Отделите первый защитный слой и прикрепите полоску к крючку. Прижмите на 30 секунд. Удалите второй защитный слой и крепко прижмите крючок к стене. Подождите не менее 1 часа перед использованием крючка.

Демонтаж: ВНИМАНИЕ! Запрещается тянуть полоску под углом или на себя, во избежание разрывов полоски. Тянуть только параллельно вниз. Придерживая крючок медленно потяните язычок полоски вдоль поверхности до тех под пока крючок не отойдёт от стены. Для повторного крепления используйте запасные полоски.

Убедитесь, что нагрузка не превышает максимально допустимую, которая указана на упаковке.

Состав: ABS-пластик, синтетический каучук, клеевой слой, силиконизированная бумага.

Срок службы или срок годности: не ограничен при соблюдении условия хранения.

Условия хранения: при хранении избегать воздействия прямых солнечных лучей.