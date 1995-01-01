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Крючки Сила прозрачные, на силиконовом креплении, до 1 кг, 4 шт.

Код товара:УТ-00044532
Артикул:SH5-S4TR-24

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крючки на силиконовом креплении – система многоразового использования, без гвоздей, для гладких поверхностей, таких как кафель, пластик, ламинированные поверхности мебели и т.д. Максимальная нагрузка до 1 кг. Цвет: прозрачный.

1. Подготовьте поверхность, предварительно очистив и высушив её.
2. Удалите защитную плёнку с рабочей поверхности силиконовой подложки крючка.
3. Приложите рабочую часть к подготовленной поверхности и сильно прижмите на центр крючка, надавливая на силиконовую часть от центра к краям, удалите оставшиеся воздушные пузырьки.
4. Проверьте фиксацию крючка приложив небольшое усилие.
5. Через 30 минут крючок можно использовать с полной нагрузкой.

Удаление крючка или перемещение:

1. Подцепите край силиконовой подложки и аккуратно отделите её от поверхности.
2. Для размещения крючка на новом месте повторите пункты из инструкции по приклеиванию.

Не предназначен для использования на рельефных поверхностях.

  • Макс. нагрузка: до 1 кг.
  • Размер: 5 х 5 см
  • Материал: силикон, ПВХ
  • Срок годности: не ограничен