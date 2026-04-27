Док-станция Sigma USB Dock UD-11 Canon EF-M (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00093283
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-27
Код товара:УТ-00093283
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-27
Тип аксессуараадаптеры для оптики
Код товара: УТ-00093283
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования;
S/n:54758272;
Комплектация:крышка, коробка, USB Type C;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования;
S/n:54758272;
Комплектация:крышка, коробка, USB Type C;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.