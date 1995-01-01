Док-станция Sigma USB Dock UD-01 для Nikon
Код товара:УТ-00001556
Артикул:878955
Товар не найден
Описание
Подключающийся к компьютеру с помощью USB-кабеля, USB-док Sigma позволяет фотографам самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса. Регулировка осуществляется с помощью специального программного обеспечения Sigma Optimization Pro.
Для всех современных объективов Sigma (линейки Contemporary, Art и Sports) доступны
- возможность обновления прошивки через интернет;
- юстировка автофокуса: 4 категории (т.е. дистанции) для фиксфокальных объективов и 16 категорий (4 варианта фокусного расстояния совместно с 4-мя вариантами расстояния съемки) для зум-объективов.
Для объективов линейки Sports дополнительно доступны следующие настройки:
- Настройка скорости автофокуса: 3 режима работы автофокуса.
- Настройка ограничителя фокуса: Задайте минимальную дистанцию фокусировки в зависимости от снимаемого сюжета
- Настройка оптического стабилизатора: доступен выбор 1 из 3 режимов работы
Совместимые объективы (на 2023 год):
- 18-35mm F1.8 DC HSM | Art
- 50-100mm F1.8 DC HSM | Art
- 30mm F1.4 DC HSM | Art
- 12-24mm F4 DG HSM | Art
- 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
- 24-35mm F2 DG HSM | Art
- 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art
- 24-105mm F4 DG OS HSM / DG HSM | Art
- 14mm F1.8 DG HSM | Art
- 20mm F1.4 DG HSM | Art
- 24mm F1.4 DG HSM | Art
- 28mm F1.4 DG HSM | Art
- 35mm F1.4 DG HSM | Art
- 40mm F1.4 DG HSM | Art
- 50mm F1.4 DG HSM | Art
- MACRO 70mm F2.8 EX DG | Art
- 85mm F1.4 DG HSM | Art
- 105mm F1.4 DG HSM | Art
- 135mm F1.8 DG HSM | Art
- 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
- 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
- 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
- 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
- 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
- 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports
- 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports
- 120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports
- 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports
- 500mm F4 DG OS HSM | Sports