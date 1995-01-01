Док-станция Sigma USB Dock UD-01 для Nikon F

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Код товара: УТ-00070868 Артикул: @ 878955 Код товара: УТ-00070868 Артикул: @ 878955 Область применения Подключение Тип аксессуара Док-станция Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Подключение Тип аксессуара Док-станция Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Подключающийся к компьютеру с помощью USB-кабеля, USB-док Sigma позволяет фотографам самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса. Регулировка осуществляется с помощью специального программного обеспечения Sigma Optimization Pro. Для всех современных объективов Sigma (линейки Contemporary, Art и Sports) доступны возможность обновления прошивки через интернет;

юстировка автофокуса: 4 категории (т.е. дистанции) для фиксфокальных объективов и 16 категорий (4 варианта фокусного расстояния совместно с 4-мя вариантами расстояния съемки) для зум-объективов. Для объективов линейки Sports дополнительно доступны следующие настройки: Настройка скорости автофокуса: 3 режима работы автофокуса.

Настройка ограничителя фокуса: Задайте минимальную дистанцию фокусировки в зависимости от снимаемого сюжета

Настройка оптического стабилизатора: доступен выбор 1 из 3 режимов работы Совместимые объективы (на 2023 год): 18-35mm F1.8 DC HSM | Art

50-100mm F1.8 DC HSM | Art

30mm F1.4 DC HSM | Art

12-24mm F4 DG HSM | Art

14-24mm F2.8 DG HSM | Art

24-35mm F2 DG HSM | Art

24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art

24-105mm F4 DG OS HSM / DG HSM | Art

14mm F1.8 DG HSM | Art

20mm F1.4 DG HSM | Art

24mm F1.4 DG HSM | Art

28mm F1.4 DG HSM | Art

35mm F1.4 DG HSM | Art

40mm F1.4 DG HSM | Art

50mm F1.4 DG HSM | Art

MACRO 70mm F2.8 EX DG | Art

85mm F1.4 DG HSM | Art

105mm F1.4 DG HSM | Art

135mm F1.8 DG HSM | Art

17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary

18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary

18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary

100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary

60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports

70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports

120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports

500mm F4 DG OS HSM | Sports Видео Наш обзор

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