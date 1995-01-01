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Док-станция Sigma USB Dock UD-01 для Canon EF

  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
  • USB Dock для Canon
Код товара:УТ-00001711
Артикул:878954

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Подключающийся к компьютеру с помощью USB-кабеля, USB-док Sigma позволяет фотографам самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса. Регулировка осуществляется с помощью специального программного обеспечения Sigma Optimization Pro.

Для всех современных объективов Sigma (линейки Contemporary, Art и Sports) доступны

  • возможность обновления прошивки через интернет;
  • юстировка автофокуса: 4 категории (т.е. дистанции) для фиксфокальных объективов и 16 категорий (4 варианта фокусного расстояния совместно с 4-мя вариантами расстояния съемки) для зум-объективов.

Для объективов линейки Sports дополнительно доступны следующие настройки:

  • Настройка скорости автофокуса: 3 режима работы автофокуса.
  • Настройка ограничителя фокуса: Задайте минимальную дистанцию фокусировки в зависимости от снимаемого сюжета
  • Настройка оптического стабилизатора: доступен выбор 1 из 3 режимов работы

Совместимые объективы (на 2023 год):

  • 18-35mm F1.8 DC HSM | Art
  • 50-100mm F1.8 DC HSM | Art
  • 30mm F1.4 DC HSM | Art
  • 12-24mm F4 DG HSM | Art
  • 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
  • 24-35mm F2 DG HSM | Art
  • 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art
  • 24-105mm F4 DG OS HSM / DG HSM | Art
  • 14mm F1.8 DG HSM | Art
  • 20mm F1.4 DG HSM | Art
  • 24mm F1.4 DG HSM | Art
  • 28mm F1.4 DG HSM | Art
  • 35mm F1.4 DG HSM | Art
  • 40mm F1.4 DG HSM | Art
  • 50mm F1.4 DG HSM | Art
  • MACRO 70mm F2.8 EX DG | Art
  • 85mm F1.4 DG HSM | Art
  • 105mm F1.4 DG HSM | Art
  • 135mm F1.8 DG HSM | Art
  • 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
  • 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
  • 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM | Contemporary
  • 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
  • 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
  • 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports
  • 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports
  • 120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports
  • 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports
  • 500mm F4 DG OS HSM | Sports