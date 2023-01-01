Описание

Sigma 90mm f/2.8 DG DN Contemporary – объектив из ближнего длиннофокусного диапазона, продолжающий серию компактных фикс-объективов Sigma. Хорошо подходит в качестве портретного для полнокадровых беззеркальных камер. Сложная оптическая схема (11 элементов в 10 группах) включает 5 низкодисперсионных SLD элементов, 1 из которых является асферическим. Это позволяет успешно корректировать осевые хроматические аберрации, которые не поддаются программному исправлению в камере или на этапе постобработки. Объектив обладает достаточно приятным, плавным размытием расфокусированных областей кадра, чему способствует 9-лепестковая скругленная диафрагма.

Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 50 см, что обеспечивает эффектные крупные планы (увеличение 1:5). Шаговый мотор фокусировки работает быстро и плавно, что позволяет использовать его как в фото-, так и в видеосъемке.

Корпус объектива целиком выполнен из металла (алюминий) – это гарантирует высокую надежность и долговечность, а также сводит к минимуму тепловые деформации корпуса. Байонетное кольцо выполнено их хромированной латуни и снабжено небольшой резиновой юбкой, которая защищает внутренности камеры от попадания пыли и влаги. Для удобства использования в комплекте идут 2 передние крышки: обычная с пружинной фиксацией и крышка с магнитным креплением: используйте ту, которая вам наиболее удобна. Объектив снабжен кольцом для управления диафрагмой.