Объектив Sigma 90mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E
Код товара : УТ-00067841
Артикул : @ 261965
54 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Минимальное фокусное расстояние, мм
90
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
27°
Конструкция объектива
11 элементов в 10 группах (5 низкодисперсионных SLD линз, 1 асферический элемент)
Физические характеристики
Вес
295 г
Размеры товара
64 х 61.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя пружинная, крышка передняя магнитная, крышка задняя, бленда
Описание
Sigma 90mm f/2.8 DG DN Contemporary – объектив из ближнего длиннофокусного диапазона, продолжающий серию компактных фикс-объективов Sigma. Хорошо подходит в качестве портретного для полнокадровых беззеркальных камер. Сложная оптическая схема (11 элементов в 10 группах) включает 5 низкодисперсионных SLD элементов, 1 из которых является асферическим. Это позволяет успешно корректировать осевые хроматические аберрации, которые не поддаются программному исправлению в камере или на этапе постобработки. Объектив обладает достаточно приятным, плавным размытием расфокусированных областей кадра, чему способствует 9-лепестковая скругленная диафрагма.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 50 см, что обеспечивает эффектные крупные планы (увеличение 1:5). Шаговый мотор фокусировки работает быстро и плавно, что позволяет использовать его как в фото-, так и в видеосъемке.
Корпус объектива целиком выполнен из металла (алюминий) – это гарантирует высокую надежность и долговечность, а также сводит к минимуму тепловые деформации корпуса. Байонетное кольцо выполнено их хромированной латуни и снабжено небольшой резиновой юбкой, которая защищает внутренности камеры от попадания пыли и влаги. Для удобства использования в комплекте идут 2 передние крышки: обычная с пружинной фиксацией и крышка с магнитным креплением: используйте ту, которая вам наиболее удобна. Объектив снабжен кольцом для управления диафрагмой.