Описание

Внимание: данная позиция поставляется в поврежденных (мятых) коробках. Сам объектив - новый, без повреждений, в употреблении не был.

SIGMA AF 70-200mm f/2.8 EX DG APO OS HSM - телеобъектив профессионального уровня. Постоянная светосила f/2.8 обеспечивает возможность снимать при недостаточном освещении, сильнее размывать фон и использовать телеконвертеры. В целом объектив обеспечивает высокое качество изображения: линейные дисторсии практически отсутствуют, хроматические аберрации - на низком уровне. В положении 200 мм может быть мягковат на полностью открытой диафрагме. Наличие оптического стабилизатора изображения позволяет увеличивать выдержку примерно на 3-4 ступени, а кольцевой ультразвуковой мотор HSM гарантирует быструю и тихую автофокусировку. По уровню резкости и контрастности объектив, конечно, уступает оригинальному Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8 G ED VR II (который обойдется почти вдвое дороже). Боке (размытие фона) - достаточно мягкое, объектив подходит для портретной съемки.