Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG APO OS HSM Nikon
Код товара : УТ-00018965
Артикул : # 589955
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
1.4 м
Угол поля зрения
34.3° - 12.3°
Конструкция объектива
22 элемента в 17 группах (2 FLD, 3 SLD - элементы с низким уровнем дисперсии)
Физические характеристики
Вес
1430 г
Размеры товара
86.4 х 197.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH850-02, адаптер бленды для APS-C формата HA850-01, адаптер для штатива TS-21, чехол
Описание
Внимание: данная позиция поставляется в поврежденных (мятых) коробках. Сам объектив - новый, без повреждений, в употреблении не был.
SIGMA AF 70-200mm f/2.8 EX DG APO OS HSM - телеобъектив профессионального уровня. Постоянная светосила f/2.8 обеспечивает возможность снимать при недостаточном освещении, сильнее размывать фон и использовать телеконвертеры. В целом объектив обеспечивает высокое качество изображения: линейные дисторсии практически отсутствуют, хроматические аберрации - на низком уровне. В положении 200 мм может быть мягковат на полностью открытой диафрагме. Наличие оптического стабилизатора изображения позволяет увеличивать выдержку примерно на 3-4 ступени, а кольцевой ультразвуковой мотор HSM гарантирует быструю и тихую автофокусировку. По уровню резкости и контрастности объектив, конечно, уступает оригинальному Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8 G ED VR II (который обойдется почти вдвое дороже). Боке (размытие фона) - достаточно мягкое, объектив подходит для портретной съемки.