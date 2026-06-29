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Объектив Sigma 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5) (б/у)

  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
  • 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5)
Код товара:УТ-00095064
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-29/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 160064

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости.
Пробег: нет информации
S/n: 55552733
Комплектация: полный к-т
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.