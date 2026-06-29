Объектив Sigma 65mm f/2.0 DG DN C L-Mount (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095064 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-29/03 Код товара: УТ-00095064 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-29/03 Объектив, система L-Mount Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 160064 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости.

Пробег: нет информации

S/n: 55552733

Комплектация: полный к-т

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система L-Mount Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 160064 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости.

Пробег: нет информации

S/n: 55552733

Комплектация: полный к-т

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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