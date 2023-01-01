Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount
Код товара : УТ-00066579
Артикул : @ 351975
49 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
55
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
28.5° (APS-C)
Конструкция объектива
10 элементов в 6 группах (1 со сверхнизкой дисперсией SLD, 1 асферический)
Физические характеристики
Вес
280 г
Размеры товара
66.5 х 59.5 мм
Описание
Высокое качество изображения при компактных размерах
Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.
Пополнение линейки светосильных объективов DC DN
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам. Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме
Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. Система автофокусировки объектива полностью совместима с гибридной АФ и поддерживает функции непрерывного слежения, распознавания лиц, автофокусировки по глазам.
Пыле- и влагозащищённый байонет
Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.
Другие особенности:
- Большая бленда защищает от посторонних засветок
- Конструкция объектива уменьшает блики и внутренние переотражения
- Латунный байонет
- Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Сделано в Японии