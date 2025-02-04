Высокое качество изображения при компактных размерах

Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.

Пополнение линейки светосильных объективов DC DN

Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам. Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.

Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме

Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. Система автофокусировки объектива полностью совместима с гибридной АФ и поддерживает функции непрерывного слежения, распознавания лиц, автофокусировки по глазам.

Пыле- и влагозащищённый байонет

Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.

Другие особенности: