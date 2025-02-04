Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF
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Характеристики
Описание
Высокое качество изображения при компактных размерах
Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.
Пополнение линейки светосильных объективов DC DN
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам. Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме
Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. Система автофокусировки объектива полностью совместима с гибридной автофокусировкой (контрастная + фазовая) и поддерживает функции непрерывного слежения, распознавания лиц и автофокусировке по глазам.
Пыле- и влагозащищённый байонет
Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.
Другие особенности:
- Большая бленда защищает от посторонних засветок
- Конструкция объектива уменьшает блики и внутренние переотражения
- Латунный байонет
- Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Сделано в Японии
|Характеристики
|Байонет:
|Canon RF (APS-C)
|Фокусное расстояние:
|56 мм
|Относительное отверстие:
|1:1.4
|Минимальная диафрагма:
|1:16
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.5 м
|Угол поля зрения:
|26.9° (APS-C)
|Конструкция объектива:
|10 элементов в 6 группах (1 со сверхнизкой дисперсией SLD, 1 асферический)
|Диаметр светофильтра:
|55 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|9
|Физические характеристики
|Вес:
|290 г
|Размеры:
|69 х 57.5 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|2024 г
|Комплектация:
|крышки передняя и задняя, бленда
|Страна производства
|Страна производства:
|Япония