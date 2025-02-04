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Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)

  • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
Код товара:УТ-00080641
Артикул:@ 351972

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Высокое качество изображения при компактных размерах
Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.

Пополнение линейки светосильных объективов DC DN
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам. Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.

Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме
Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. Система автофокусировки объектива полностью совместима с гибридной автофокусировкой (контрастная + фазовая) и поддерживает функции непрерывного слежения, распознавания лиц и автофокусировке по глазам.

Пыле- и влагозащищённый байонет
Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.

Другие особенности:

  • Большая бленда защищает от посторонних засветок
  • Конструкция объектива уменьшает блики и внутренние переотражения
  • Латунный байонет
  • Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма
  • Контроль качества на новейшем оборудовании А1
  • Сделано в Японии
Характеристики
Байонет: Canon RF (APS-C)
Фокусное расстояние: 56 мм
Относительное отверстие: 1:1.4
Минимальная диафрагма: 1:16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
Угол поля зрения: 26.9° (APS-C)
Конструкция объектива: 10 элементов в 6 группах (1 со сверхнизкой дисперсией SLD, 1 асферический)
Диаметр светофильтра: 55 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 290 г
Размеры: 69 х 57.5 мм
Прочие особенности
Дата анонса: 2024 г
Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
Страна производства
Страна производства: Япония