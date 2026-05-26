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Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-) (б/у)

  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 DG DN Art Sony FE (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094220
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-26/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159220

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные потертости на корпусе
S/n: 53774613
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.