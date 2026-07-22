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Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4) (б/у)

  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
  • AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4)
Код товара:УТ-00095640
Артикул:б/у-Н1 К 2026-07-22/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00095640

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса, загрязнение и изменениие качества резинки корпуса, пылинки в корпусе;
S/n:13089300;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.