Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC Sony A (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095640 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-22/3 Код товара: УТ-00095640 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-22/3 Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00095640



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса, загрязнение и изменениие качества резинки корпуса, пылинки в корпусе;

S/n:13089300;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00095640



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса, загрязнение и изменениие качества резинки корпуса, пылинки в корпусе;

S/n:13089300;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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