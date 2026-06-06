Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094421 Артикул: б/у-Крд 2026-06-06/4 Код товара: УТ-00094421 Артикул: б/у-Крд 2026-06-06/4 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 159421 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n:52295082

Комплектация: Обьектив , обе крышки,бленда сумка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 159421 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n:52295082

Комплектация: Обьектив , обе крышки,бленда сумка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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