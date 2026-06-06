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Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5) (б/у)

  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
  • 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F (состояние 5)
Код товара:УТ-00094421
Артикул:б/у-Крд 2026-06-06/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159421

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
S/n:52295082
Комплектация: Обьектив , обе крышки,бленда сумка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.