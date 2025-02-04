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Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)

  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
  • 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
Код товара:УТ-00080640
Артикул:@ 302972

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стандартный фикс-фокальный объектив в версии с байонетом Canon RF (формат APS-C). Высокая светосила f/1.4, позволяет снимать с малой глубиной резкости и не пользоваться вспышкой в условиях недостаточного освещения. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое и красивое размытие фона, а многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, позволяют избежать паразитарной засветки, появления бликов и "выгорания" контрастности. Использование двух асферических элементов и переднего элемента с высоким индексом преломления позволяет объективу исправлять аберрации изображения, сохраняя компактную форму.

Корпус объектива сделан из термостабильного композита - пластика, почти не деформирующегося при изменении температуры. Байонетное крепление выполнено из латуни. В объективе используется шаговый мотор, обеспечивающий быструю и тихую фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке. Все объективы SIGMA 30mm F1.4 DC DN после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.

Все объективы Sigma собираются в Японии.

Характеристики
Байонет: Canon RF (APS-C)
Фокусное расстояние: 30 мм
Относительное отверстие: 1:1.4
Минимальная диафрагма: 1:16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
Угол поля зрения: 48.2°
Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах, включая 2 асферических элемента и элемент с высоким индексом преломления
Диаметр светофильтра: 52 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 285 г
Размеры: 69 х 71.3 мм
Прочие особенности
Дата анонса: 2024 г
Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда