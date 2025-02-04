Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon RF (APS-C)
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Характеристики
Описание
Стандартный фикс-фокальный объектив в версии с байонетом Canon RF (формат APS-C). Высокая светосила – f/1.4, – позволяет снимать с малой глубиной резкости и не пользоваться вспышкой в условиях недостаточного освещения. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое и красивое размытие фона, а многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, позволяют избежать паразитарной засветки, появления бликов и "выгорания" контрастности. Использование двух асферических элементов и переднего элемента с высоким индексом преломления позволяет объективу исправлять аберрации изображения, сохраняя компактную форму.
Корпус объектива сделан из термостабильного композита - пластика, почти не деформирующегося при изменении температуры. Байонетное крепление выполнено из латуни. В объективе используется шаговый мотор, обеспечивающий быструю и тихую фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке. Все объективы SIGMA 30mm F1.4 DC DN после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.
Все объективы Sigma собираются в Японии.
|Характеристики
|Байонет:
|Canon RF (APS-C)
|Фокусное расстояние:
|30 мм
|Относительное отверстие:
|1:1.4
|Минимальная диафрагма:
|1:16
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.3 м
|Угол поля зрения:
|48.2°
|Конструкция объектива:
|9 элементов в 7 группах, включая 2 асферических элемента и элемент с высоким индексом преломления
|Диаметр светофильтра:
|52 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|9
|Физические характеристики
|Вес:
|285 г
|Размеры:
|69 х 71.3 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|2024 г
|Комплектация:
|крышки передняя и задняя, бленда