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Объектив Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E

  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
  • 28mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
Код товара:УТ-00062595
Артикул:# 441965

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Классический широкоугольный объектив с высокой светосилой дополняет уже сформировавшуюся линейку объективов Sigma Art с диафрагмой 1.4. Оптическая схема включает множество специальных элементов: 3 асферических, 3 с низкой дисперсией SLD и 2 с экстра-низкой дисперсией FLD. Хроматические аберрации (в том числе хроматизм увеличения), саггитальная кома, дисторсия – находятся на низком уровне. Высокая скорость фокусировки обеспечивается кольцевым HSM мотором с прямым приводом.

Конструкция объектива защищена от проникновения частиц пыли и капель воды. Передний и задний элементы покрыты олеофобным водооталкивающим покрытием для удобства чистки.

Просветляющее покрытие – многослойное, Super Multi-Layer Coating.

Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света, находящихся не в фокусе.