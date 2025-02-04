Классический широкоугольный объектив с высокой светосилой дополняет уже сформировавшуюся линейку объективов Sigma Art с диафрагмой 1.4. Оптическая схема включает множество специальных элементов: 3 асферических, 3 с низкой дисперсией SLD и 2 с экстра-низкой дисперсией FLD. Хроматические аберрации (в том числе хроматизм увеличения), саггитальная кома, дисторсия – находятся на низком уровне. Высокая скорость фокусировки обеспечивается кольцевым HSM мотором с прямым приводом.

Конструкция объектива защищена от проникновения частиц пыли и капель воды. Передний и задний элементы покрыты олеофобным водооталкивающим покрытием для удобства чистки.

Просветляющее покрытие – многослойное, Super Multi-Layer Coating.

Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света, находящихся не в фокусе.