Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN Art – первый полнокадровый зум-объектив с постоянной светосилой f/1.8. Высокая светосила может пригодиться как при съемке фото и видео в условиях недостаточной освещенности, так и для творческого управления глубиной резкости. В объективе применена сложная оптическая схема: 18 элементов в 15 группах, 3 из которых являются асферическими и еще 5 сделаны из стекла со сверхнизкой дисперсией. Это обеспечивает качество изображения на уровне фиксфокальных объективов: высокая резкость, минимум аберраций и очень приятное, мягкое боке, которое вы можете оценить самостоятельно в разделе «примеры снимков» на нашем сайте. Успешно скорректирована большая часть хроматических аберраций (ложных цветов). Многослойные покрытия Nano Porous Coating и Super Multi-Layer Coating защищают от появления бликов и ореолов при съемке с ярким боковым или контровым светом. В комплекте также идет съемная бленда лепестковой формы.

И фокусировка, и зуммирование осуществляются с помощью внутреннего перемещения линз, передняя часть не выезжает вперед, что крайне важно как для защиты от пыли и влаги, так и для сохранения точки равновесия при использовании объектива на штативах или стабилизаторах (стедикамах). Не менее важно и подавление эффекта «дыхания фокуса»: фокусное расстояние почти не изменяется при изменении дистанции фокусировки, границы кадра практически не смещаются. Минимальная дистанция фокусировки также остается постоянной во всем диапазоне фокусных расстояний и составляет 30 см от фокальной плоскости. При съемке в положении 45 мм это обеспечивает коэффициент увеличения до 1:4 – прекрасный результат, позволяющий создавать эффектные крупные планы.

Объектив использует современные линейные шаговые моторы HLA (High-response Linear Actuator), которые позволяют наводиться на резкость максимально быстро, плавно и бесшумно. У версии с байонетом L-Mount можно вручную задать длину хода для кольца ручной фокусировки: от 90° до 720°. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и без отсечек, плавно – для этого на корпусе имеется специальный переключатель. Кольцо также можно заблокировать в положении А, чтобы управлять диафрагмой через камеру. Две кнопки AFL по умолчанию работают как блокировка автофокуса, но их функции можно переназначить через меню камеры.

Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги с помощью внутренних уплотнителей, а передняя линза покрыта твердым водоотталкивающим и олеофобным покрытием, которое медленнее загрязняется и легко чистится по мере необходимости.