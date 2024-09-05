Универсальный светосильный зум-объектив, покрывающий основные фокусные расстояния, от умеренно-широкоугольного до портретного длиннофокусного. 105 мм обеспечивает то дополнительное увеличение, которое не могут дать объективы типа 28-75/2.8, при этом во всем диапазоне у вас сохраняется высокая светосила, в отличие от объективов типа 24-105/4, и в определенных ситуациях это бывает критически важно. Интересный вариант для репортажа и съемки мероприятий, когда у фотографа нет времени на смену объективов, а также для путешествий и прогулок, когда вы не хотите брать с собой целый парк оптики.

Объектив использует сложную оптическую схему: 18 элементов в 13 группах, из них 2 со сверхнизкой дисперсией (FLD), 1 с низкой дисперсией (SLD) и целых 5 асферических. Очень эффективно подавлены хроматические аберрации – они еле заметны даже при полностью отключенных цифровых коррекциях. Как можно видеть из MTF графиков и примеров снимков, резкость по центру и в средней части кадра отличная, затем, как у большинства объективов, она начинает падать к краям, но все равно остается на приемлемом уровне. При диафрагмировании края с центром выравниваются. К недостаткам этого объектива можно отнести сильную дисторсию: бочкообразную в широкоугольном положении и подушкообразную на длинном конце. На открытой диафрагме также можно заметить довольно сильное виньетирование, но этот вид аберраций исправляется проще всего. Дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировке) здесь едва заметно. Объектив также близок к парфокальности: при трансфокации дистанция фокусировки смещается довольно незначительно, и если делать это плавно, то камера успеет довести фокус – эти параметры важны для видеографии. Если говорить о боке, то оно в целом качественное, можно сказать – стандартное (по современным меркам). Нет особой художественности, но нет и каких-то раздражающих элементов, которые будут отвлекать внимание зрителя. При съемке на открытой диафрагме блики по краям кадра принимают обрезанную форму («кошачьи глазки», следствие виньетирования), при диафрагмировании этот эффект исчезает. На бликах также можно заметить пористую текстуру («луковые кольца»), но этот эффект не сильно выражен и будет заметен, только если приглядываться.

Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN Art выполнен в достаточно крупном и тяжелом корпусе, объектив весит почти 1 килограмм – для беззеркальной оптики это непривычно много. На корпусе располагаются 3 кольца – фокусировки, зума и диафрагмы. Кольцо зума можно заблокировать, чтобы передняя часть объектива не выезжала из корпуса во время ношения. Кольцо диафрагмы может работать как с отсечками (кликами), так и без них, плавно и бесшумно. Также имеется 2 программируемst кнопки, функции которой можно задать через меню камеры, и переключатель режима фокусировки AF / MF. В версии для камер с байонетом L-Mount есть возможность выбора между линейной или нелинейной ручной фокусировкой, у пользователей Sony такой возможности нет – отклик объектива близок к линейному, но не на 100%. Для фокусировки используются современные линейные моторы HLA (High-response Linear Actuator), которые работают очень быстро и точно. Данный объектив – первый из линейки Sigma, использующий 12-лепестковую скругленную диафрагму. Такое количество лепестков позволяет получить более скругленные формы бликов в расфокусированных областях кадра при диафрагмировании до закрытых значение (f/5.6, f/8, f/11). В закрытом положении диафрагма дает красивые 12-лучевые звездочки от ярких источников света в кадре. Наконец, следует отметить минимальную дистанцию фокусировки 0.4 метра, которая остается неизменной во всем диапазоне фокусных, поэтому в положении 105 мм получается коэффициент увеличения 1:3.1. Это, конечно, далеко от настоящего макро 1:1, но вполне достаточно для съемки небольших объектов или каких-либо мелких деталей, элементов крупным планом.

Объектив обладает защитой от пыли и влаги: резиновое уплотнительное кольцо на байонетном креплении, водоотталкивающее и олеофобное покрытие передней линзы, а также внутренние уплотнители, препятствующие проникновению пыли. Но, поскольку передняя часть корпуса двигается вперед и назад при трансфокации, пользоваться объективом под дождем или при сильной запыленности воздуха следует с осторожностью: в эти моменты кольцо зума лучше не вращать. Объектив отлично справляется с бликами и ореолами, которые могут возникать при съемке с контровым светом, для дополнительной защиты в комплекте идет бленда.

Характеристики