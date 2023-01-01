Описание

Широкоугольный объектив Sigma 24mm f/1.4 DG DN Art – обновленная версия модели 24mm f/1.4 DG HSM, выпускавшейся для зеркальных камер. Объектив стал компактнее и легче, при этом оптическую схему усложнили для лучшего исправления аберраций: теперь в нее входит 17 элементов в 14 группах, 3 из которых выполнены из стекла со сверхнизкой дисперсией (1 SLD, 2 FLD) и еще 4 – асферики. Это позволило повысить контрастность и резкость по краям кадра, также эффективно подавлена кома, что особенно важно для ночных пейзажей и астрофотографии. Внесен ряд улучшений в эргономику, о чем ниже. Объектив отлично подойдет для пейзажной и архитектурной фотографии, съемки интерьеров, астрофотографии, репортажа, видеоблогинга и других сюжетов, которым требуется высокая светосила и широкий угол зрения.

Для фокусировки используется шаговый STM мотор, который перемещает всего одну линзу. Это значительно облегчает работу мотора, позволяя совершать быстрые и точные перемещения без эффекта инерции. Ручная фокусировка (через мотор) также работает очень плавно и мягко.

На корпусе расположено несколько кнопок и переключателей:

AF / MF – переключение между ручной и автоматической фокусировкой

AFL – кнопка временной блокировки автофокуса (также может быть назначена на другие функции через меню камеры)

MFL Lock – постоянная блокировка фокуса (для интервальной съемки, съемки с длинными выдержками и т.д.)

Click Off / On – переключение кольца диафрагмы между свободным вращением и вращением с отсечками по 1/3 ступени

Iris Lock – блокировка кольца диафрагмы в положении А (управление через камеру)

Возможность заблокировать оба кольца – и фокусировки, и диафрагмы – особенно важна для астрофотографии и панорамной съемки с использованием внешних подвесов: вы можете быть уверены, что настройки не собьются случайно.

Корпус объектива выполнен из композитных материалов, как и у большинства других объективов Sigma, байонетное крепление латунное, присутствует защита от пыли и влаги. В объективе применяется новое для Sigma просветляющее покрытие с нанопузырьками воздуха: Nano Porous Coating (NPC). Размер пузырьков (или пор) составляет всего несколько нанометров, что не мешает прохождению световых волн и при этом гораздо эффективнее подавляет блики и ореолы у широкоугольной оптики (по сравнению с обычным многослойным просветлением Super Multi-Layer Coating, которое также используется на части элементов). Передняя линза также покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает капли воды и легко очищается от отпечатков пальцев.

Светофильтры можно устанавливать как спереди (резьба 72 мм), так и сзади: в комплекте идет специальный металлический трафарет, по которому вы сможете самостоятельно вырезать листовой светофильтр нужной формы.