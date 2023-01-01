Объектив Sigma 24mm f/1.4 DG DN Art Sony FE
Код товара : УТ-00067236
Артикул : @ 405965
89 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
84.1°
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
510 г
Описание
Широкоугольный объектив Sigma 24mm f/1.4 DG DN Art – обновленная версия модели 24mm f/1.4 DG HSM, выпускавшейся для зеркальных камер. Объектив стал компактнее и легче, при этом оптическую схему усложнили для лучшего исправления аберраций: теперь в нее входит 17 элементов в 14 группах, 3 из которых выполнены из стекла со сверхнизкой дисперсией (1 SLD, 2 FLD) и еще 4 – асферики. Это позволило повысить контрастность и резкость по краям кадра, также эффективно подавлена кома, что особенно важно для ночных пейзажей и астрофотографии. Внесен ряд улучшений в эргономику, о чем ниже. Объектив отлично подойдет для пейзажной и архитектурной фотографии, съемки интерьеров, астрофотографии, репортажа, видеоблогинга и других сюжетов, которым требуется высокая светосила и широкий угол зрения.
Для фокусировки используется шаговый STM мотор, который перемещает всего одну линзу. Это значительно облегчает работу мотора, позволяя совершать быстрые и точные перемещения без эффекта инерции. Ручная фокусировка (через мотор) также работает очень плавно и мягко.
На корпусе расположено несколько кнопок и переключателей:
- AF / MF – переключение между ручной и автоматической фокусировкой
- AFL – кнопка временной блокировки автофокуса (также может быть назначена на другие функции через меню камеры)
- MFL Lock – постоянная блокировка фокуса (для интервальной съемки, съемки с длинными выдержками и т.д.)
- Click Off / On – переключение кольца диафрагмы между свободным вращением и вращением с отсечками по 1/3 ступени
- Iris Lock – блокировка кольца диафрагмы в положении А (управление через камеру)
Возможность заблокировать оба кольца – и фокусировки, и диафрагмы – особенно важна для астрофотографии и панорамной съемки с использованием внешних подвесов: вы можете быть уверены, что настройки не собьются случайно.
Корпус объектива выполнен из композитных материалов, как и у большинства других объективов Sigma, байонетное крепление латунное, присутствует защита от пыли и влаги. В объективе применяется новое для Sigma просветляющее покрытие с нанопузырьками воздуха: Nano Porous Coating (NPC). Размер пузырьков (или пор) составляет всего несколько нанометров, что не мешает прохождению световых волн и при этом гораздо эффективнее подавляет блики и ореолы у широкоугольной оптики (по сравнению с обычным многослойным просветлением Super Multi-Layer Coating, которое также используется на части элементов). Передняя линза также покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает капли воды и легко очищается от отпечатков пальцев.
Светофильтры можно устанавливать как спереди (резьба 72 мм), так и сзади: в комплекте идет специальный металлический трафарет, по которому вы сможете самостоятельно вырезать листовой светофильтр нужной формы.