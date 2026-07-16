Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00095462
Артикул:б/у-Н1 К 2026-07-16/1
Код товара:УТ-00095462
Артикул:б/у-Н1 К 2026-07-16/1
Объектив, системаCanon EF
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: УТ-00095269
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапинки на передней линзе, значительные потертости корпуса, пылинка под задней линзой;
S/n:56632192;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапинки на передней линзе, значительные потертости корпуса, пылинка под задней линзой;
S/n:56632192;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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