Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3) (б/у)

  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
  • 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3)
Код товара:УТ-00095462
Артикул:б/у-Н1 К 2026-07-16/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00095269

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапинки на передней линзе, значительные потертости корпуса, пылинка под задней линзой;
S/n:56632192;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.