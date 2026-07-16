Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF (состояние 3) (б/у)

<



















>















Код товара: УТ-00095462 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-16/1 Код товара: УТ-00095462 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-16/1 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00095269 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапинки на передней линзе, значительные потертости корпуса, пылинка под задней линзой;

S/n:56632192;

Комплектация: крышки, бленда;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00095269 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапинки на передней линзе, значительные потертости корпуса, пылинка под задней линзой;

S/n:56632192;

Комплектация: крышки, бленда;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.