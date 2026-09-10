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Объектив Sigma AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New) (б/у)

  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
  • AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New)
Код товара:УТ-00097073
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-10/08

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097073

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 58992566
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.