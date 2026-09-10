Объектив Sigma AF 23mm f/1.4 DC DN (C) E-Mount (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00097073 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-10/08 Код товара: УТ-00097073 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-10/08 Код товара: УТ-00097073 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 58992566

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00097073 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 58992566

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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