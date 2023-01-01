Описание

Новый объектив SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary покрывает диапазон фокусных расстояний от 27мм до 75мм в 35мм формате и имеет постоянную светосилу на всём диапазоне.

Это позволяет создавать размытый задний план кадра, что является атрибутом удачных портретов и макро снимков.

Оптическая схема содержит три асферических элемента, полученных методом высокоточного литья, что позволило уменьшить общее количество линз в объективе и, соответственно, вес, не снижая качество изображения.

Удивительно компактный SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary идеально соответствует небольшим размерам современных APS-C беззеркальных камер. Это делает объектив настоящей «рабочей лошадкой фотографа для ежедневной съемки. В настоящий момент объектив является самым маленьким и лёгким в своём классе: диаметр 65,4мм, длина 74,5мм, вес 290г

При постоянной светосиле F2.8. Для облегчения корпуса инженеры SIGMA применили специальный термостабильный композит (TSC): прочный и лёгкий, с коэффициентом температур-ного расширения близкого к алюминию. Там, где необходимо применение металла, детали сконструированы особым образом с целью достижения высокой жёсткости, чтобы гарантировать, что объектив выдержит частое и интенсивное использование.

Благодаря современному шаговому мотору системы фокусировки объектив обладает быстрым и практически бесшумным автофокусом. Эти свойства очень важны во многих ситуациях: при съёмке в обстановке тишины, при записи видео или при съёмке быстродвижущихся объектов. Компактные размеры и низкий вес позволяют гибко использовать объектив при съёмке с рук, легко вести видеосъёмку без помощников, установить его на подвес и вести v-логгинг.

Ставя задачу сделать объектив максимально универсальным, SIGMA добилась минимальной дистанции съёмки 12,1см и максимального увеличения 1:2.8