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Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+) (б/у)

  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+)
Код товара:УТ-00094388
Артикул:б/у-Крд 2026-06-04/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159388

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n:54155895
Комплектация: обе крышки , сумка чехол , коробка , документация
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.