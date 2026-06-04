Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S (состояние 4+) (б/у)

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Код товара: УТ-00094388 Артикул: б/у-Крд 2026-06-04/2 Код товара: УТ-00094388 Артикул: б/у-Крд 2026-06-04/2 Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 159388 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n:54155895

Комплектация: обе крышки , сумка чехол , коробка , документация

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 159388 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n:54155895

Комплектация: обе крышки , сумка чехол , коробка , документация

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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